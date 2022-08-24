Kazada araç içinde bulunan İşletme Şefi Murat Çelik, Orman Muhafaza Memurları Mikail Çelik ve Ferdi Bilgili yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde meydana geldi. Zonguldak Bölge Müdürlüğüne bağlı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Sökü Orman İşletme Şefliği hizmet aracı görev dönüşü Zafer köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

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