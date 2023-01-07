Düzce’de orman köylüsü hibe destekli krediyle enerjisini güneşten sağlıyor.

Düzce’de orman köylüsü hibe destekli krediyle enerjisini güneşten sağlıyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce, Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesiyle 2022 yılında Düzce ilinde şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminin (GES) kurulduğu 8 Orman köyünde 42 hane elektriğe ücret ödemiyor.

8 orman köyünde 42 aileye verilen şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminden (GES) elektrik üretimi temini için 2 milyon 200 bin Türk Lirası kredi kullandırıldı. Bu kredilerin 980 bin Türk Lirası hibe olarak verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün Düzce ilinde bitkisel ve hayvansal üretimden ısı yalıtımına, mikro kredilerden ormancılık mekanizasyona kadar orman köylüleri için pek çok çalışma yürüttüğünü söyleyen Bölge Müdürü Mahmut Şentürk doğal kaynakları koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan GES projesiyle orman köylüsünün kendi elektriğini üreterek giderlerini düşüreceğini, aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanacağını ifade etti.

2022 yılında Düzce ilinde 8 orman köyünde 42 aileye verilen şebekeye bağlı GES elektrik üretimi temini için 2 milyon 200 bin Türk Lirası kredi kullandırıldığını, bu kredilerin 980 bin Türk Lirasının hibe olarak verildiğini belirten Bölge Müdürü Mahmut Şentürk orman köylüsünün elektrik faturası ödemekten kurtulacağını ve üretilen elektrik enerjisinin vatandaşın tükettiğinden fazla olan kısmının ücreti ise aylık yine kendilerine gelir olarak yansıyacağını vurguladı.