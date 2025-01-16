DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde orman yangınlarını önlenmesi, yangınlara müdahale konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde bulunan köylerde 2025 yılı bilgilendirme toplantıları Zekeriya ve Yeşilova köylerinde başlandı. Toplantıda özellikle ortalama sıcaklık değerlerinin arttığı ve orman yangını açısından risk teşkil eden zamanlarda orman yangınlarının önlenmesi için her orman köylüsü vatandaşın ve üretim işlerinde çalışan işçilerin, gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Orman yangınları ile mücadele kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin alınan kararlara mutlak suretle uyulmasını ve alınan kararlar doğrultusunda gerekli her türlü önlemin alınması istendi.

Orman Yangınları bilgilendirme toplantıları yapılan program dahilinde Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan bütün köylerde yapılacağı bildirildi.