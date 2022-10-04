İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ORKÖY kredileri çerçevesinde orman köylüsüne 890 bin lirası hibe olmak üzere 4 milyon 454 bin liralık kaynak sağlandı.

İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ORKÖY kredileri çerçevesinde orman köylüsüne 890 bin lirası hibe olmak üzere 4 milyon 454 bin liralık kaynak sağlandı.

İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü’nce 2021-2022 yıllarında ormanlarda çalışan üretim işçisine 15 adet traktör ve 40 adet tambur alımı ile 12 adet eski eski evlerin elektrik tesisatlarının yenilenmesi için ORKÖY kredisi sağlandı. Sağlanan kredilerin toplam tutarı 4 milyon 454 bin lira olarak gerçekleşirken bu miktarın yüzde 20’si hibe olarak yani 890 bin lirası devlet tarafından karşılandı. Faizsiz olarak verilen kredilerin geri ödemesinde de büyük kolaylık sağlandı. Traktör alan orman işçilerinin kullandıkları krediyi 7 yıl, tambur alanların ise 4 yıl içerisinde yılda birer kez eşit taksitlerle geri ödeyecekleri bildirildi.

ORKÖY kredilerinden yararlanarak birer traktör ve tambur alan Örtülü Köyü Muhtarı Uğur Özdemir ve Kazım Özdemir, yıllardır bin bir zorlukla yaptıkları üretimin artık kolaylaştığını anlattılar.

Örtülü Köyü Muhtarı Uğur Özdemir, “Biz, ORKÖY kredisiyle geçen yıl traktör ve tambur aldık. Gerçekten işlerimiz baya bir rahatladı, kolayladı. Eskiden manevilayla devirdiğimiz tomrukları şimdi rahatlıkla traktörle, tamburla çekebiliyoruz. Orman işletmesi hem ürettiriyor, hem her şekilde destek oluyor. Bu desteğin devamını diliyoruz” dedi.

ORKÖY kredisinin kendilerine ilaç gibi geldiğini ifade eden Uğur Özdemir, “Bu traktörler geçen sene 230 bin liraydı. Biz 100’er bin lira verdik, 130 bin lirasını bize ORKÖY verdi. Bunun da yüzde 20’sini devlet hibe etti. 100 bin lirayı 7 senede alıyor. Yıldan yıla o paranın değeri de düştüğü için daha kolay oluyor. Zamanı gelince borcumuzu ödüyoruz” diye konuştu.

ORKÖY’den aldığı hibe ve krediyle traktör ve tambur alan Kazım Özdemir ise, “Devletimizden ORKÖY destekli traktör ve tambur aldık. İşlerimiz kolaylaştı. Eskiden zordu, şimdi kolay oldu. Eskiden hayvan gücüyle çalışıyorduk, sürütme yapıyorduk. Zor şartlarda çalışıyorduk. Şimdi bu işleri traktör ve tamburla kolayca yapıyoruz. Geri ödemesi de gayet kolay. Çalıştığımız zaman başka bir şey olmasa bile bu araçlardan kazandığımız parayla geri ödemesini yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.