Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu’nun Hanönü ilçesindeki orman köylülerince hazırlanan 2 tır odun bölgeye gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu’nun Hanönü ilçesindeki orman köylülerince hazırlanan 2 tır odun bölgeye gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri yanı sıra yürütülen diğer çalışmalarda odun ihtiyacının ortaya çıkması üzerine Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde orman köylüsü yardım kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde orman köylerinde yaşayan vatandaşlar hazırladıkları yakacak odunları deprem bölgesine göndermek için yetkililere teslim etti. Yüklemesi yapılan iki tır odun, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Hanönü’nde vatandaşlar, ayrıca deprem bölgeleri için başlatılan diğer yardım kampanyalarına desteklerini sürdürüyor.