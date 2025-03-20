DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesi Çiçekpınar köyünde dikiş nakış kursunda eğitim alan kadınlara mikro kredi destekleriyle ilgili bilgiler verildi.

Orman Genel Müdürlüğünden ev hanımlarına mikro kredi desteği. 2025 Aile yılı olması nedeniyle orman köylüsü kadınları desteklemek ve onların ev ekonomisine katkıda bulunmalarını teşvik etmek amacıyla mikro kredi projesi başlatıldı. Bugüne kadar ev hanımlarına şal dokuma, çömlek yapımı, yayık ve süt sağım makinası, bez bebek yapımı, köy tavukçuluğu, halı dokumacılığı, ipek böcekçiliği ve bakır işlemeciliği gibi girişimleri için destek sağlandı.

Akçakoca Orman işletme Müdürlüğü İşletme Müdürü Levent Kartal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sinan Bozkurt tarafından Çiçekpınar köyün de dikiş nakış kursunda eğitim alan ev hanımlarına mikro kredi destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.