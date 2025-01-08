Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele edilirken kış aylarında orman köylerinde yangınlara karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda köylerde toplantılar düzenleniyor. 2025 yılının ilk köy bilgilendirme çalışmaları Muğla merkeze bağlı Kozağaç ve Yaraş köylerinde yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür Kozağaç ve Yaraş köylerindeki toplantılara katıldı. Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, geçtiğimiz yıl orman yangınları açısından çok zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek orman yangınlarına karşı verilen mücadelede köylülere verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Muğla orman Bölge Müdürlüğünde köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları Nisan ayına kadar devam edecek. Muğla ve Aydın illerindeki 12 Orman İşletme Müdürlüğünce tüm orman köylerinde bilgilendirme programları yapılacak.