Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Mut Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde, orman yangınları ile mücadele kapsamında köylülere eğitim verildi.

Özellikle bahçe temizliği ve anız yakmayla ilgili gerekli bilgilerin verildiği eğitimde, rüzgarlı havalarda ve nemin az olduğu zamanlarda kesinlikle ateş yakılmaması konusunda da köylüler uyarıldı.

Sezon boyunca sürecek bilgilendirme toplantıları kapsamında ilk etapta 2 köyde 56 vatandaşa ulaşıldı.



Anamur’da jeoloji sergisi açıldı

Öte yandan Anamur Orman İşletme Müdürlüğünce Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla dünyanın oluşumu, fosiller, madenler, depremler ve yöresel hassasiyetler konulu jeoloji sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Selim İnan ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Nurdan İnan’ın danışmanlık yaptığı sergide, hocalar tarafından bilgi verildi, depremler ve yöresel hassasiyetler anlatıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın’ın da açılışına katıldığı serginin bir hafta gezilebileceği bildirildi.