Gökova Konaklamalı Orman Parkı’nda geçen yıl 15 Eylül’de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan üç kişi yaralanmıştı. Orman kampı içinde kuruyan, vatandaşlar için risk oluşturan ve yaşları nedeniyle yan yatan ağaçlar tespit edilerek Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni risklere sebebiyet vermemesi için kesiliyor.

Karavan, çadır, ağaç bungalov ve taş ev hepsi bir arada

Türkiye’nin ilk konaklamalı orman kamplarından birisi olan ve içinde taş ev, ağaç bungalov, karavan ve çadır kurulan, günübirlik tatilciler ile birlikte günlük 7 bin kişiye hizmet veren Gökova Konaklamalı Orman Kampında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni sezon öncesi risk teşkil eden ve kuruyan ağaçlar tespit edildi. Turizm sezonunda kamp alanında konaklayacak vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tespit edilen 32 adet kurumuş, yan yatmış ve risk teşkil eden ağaçlar kesilmeye başlandı.

Ekiplerin denetiminde kesiliyor

Konaklamalı orman kampının çok sık çam ormanları ile kaplı olması nedeniyle hem yangın riski, hem de şiddetli rüzgarlarda devrilme riski taşıyan ağaçların kesimi büyük ölçüde tamamlanırken, kesilen ağaçlar Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından numaralandırılarak depolama alanlarına taşınıyor.

Yangın riski ve devrilme riskine karşı önlem

Çok sık çam ormanı ile kaplı olan Gökova Konaklamalı Orman Parkı içinde yürüyüş yolları başta olmak üzere taş evler, ağaç bungalov evler, büyük ve küçük çadır alanları ile karavanlar sık çam ormanlarının içinde yer alıyor. Yangın riskinin de birinci derecede hassas bölge olması, yürüyüş yollarının kenarlarında bulunan ve risk teşkil eden ağaçlar da ekipler tarafından temizleniyor.

Yunanistan’da 108 kişi ölmüştü

Yunanistan’ın Başkenti Atina yakınlarında 2018 yılı Temmuz ayında başlayan orman yangınında orman kampı olarak yer alan Attika bölgesindeki yangınlarda 108 kişi yaşamını yitirmişti. Yangında 108 insanın yanı sıra yüzlerce araç ve ormanlık alanda yaşamlarını sürdüren hayvanlar da telef olmuştu. Yangında çok sayıda vatandaş kamp alanından araçları ile kaçarken alevlere yakalanmış ve yaşamlarını yitirmişti.

"Riskli 32 ağaç kesildi"

Şiddetli rüzgar sonucu devrilen, yan yatan ve kuruyan 32 ağaç tespit ettiklerini belirten Muğla Orman İşletme Müdürü Türker Uğur, "Gökova Orman Parkı’nda geçtiğimiz aylar içerisinde şiddetli rüzgar ve fırtına sonucu devrilen ve yıkılan ağaçlar vardı. Bir yaralanma meydana geldi, maalesef üzücü bir haber. İki kadın bir erkek vardı. Bu ağaçları biz tespitini yaptık. Toplamda 32 tane ağaç maalesef fırtına sonucu devrildi. Bunların bir kısmı yıkıldı ve yıkılma riski olan ağaçları tespit ettik ve 32 ağacı biz tespit yaptıktan sonra, işaretleme ve tespit yaptıktan sonra, devrilen ve devrilmekte olan ağaçları riski olan ağaçların tespitini yaptıktan sonra biz onların kesimlerini yaptık. Ve şu anda kamyonla sahadan depoya nakli gerçekleştiriyoruz. Bizim burası hassas bir bölge. Yaz aylarında oldukça insan sirkülasyonu yoğun olduğu ve talep gören bir bölge. Burada biz herhangi bir izin almadan, herhangi bir ağacı kesme gibi bir durum söz konusu değil. Bu ağaçlar yıkılmış olsa dahi izinleri alındıktan sonra üretimi yani kesim işi yapılıyor" dedi.