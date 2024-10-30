Kütahya’da, ormanların korunması ve orman kaçakçılığının önlenmesi amacıyla, Türkiye genelinde olduğu gibi Bölge Müdürlüğü’nde de eş zamanlı mobil kontrol noktaları oluşturuldu. Bu kapsamda, orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi.

Bölge Müdürlüğü genelindeki 24 mobil noktada yapılan denetimlerde 45 araç kontrol edildi. Denetimlere, Bölge Müdürü Erdal Dingil, Bölge Müdür Yardımcıları Savaş Ünle ve Taner Nişancı, İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katılım sağladı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de mobil kontrol noktalarına destek verdi.