Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’nde (OİM) görev değişimi yaşandı.

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’nde (OİM) görev değişimi yaşandı.

Ağustos ayında Mustafakemalpaşa OİM Müdürlüğü’ne getirilen Kenan Şahin’in yerine daha önce Bursa Orman İşletme Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bünyamin Arslan atandı.

OİM Müdürü Bünyamin Arslan, 14 Aralık tarihi itibariyle Mustafakemalpaşa’daki yeni görevine başladı. Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek’te Arslan’ı makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. 4 ay Mustafakemalpaşa’da hizmet veren Kenan Şahin, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak tayin edilirken, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdür Yardımcısı Abdullah Bahçeci’de Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevlendirildi.