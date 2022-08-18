Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde geçtiğimiz hafta çıkan ve saatlerce süren yangın sonrası bölgenin dört bir yanından yardıma gelenler, orman işletme müdürlüğü ekipleriyle yangına müdahale ederek söndürmeyi başarırken, bu olayın ardından Orman İşletme Müdürlüğü ile AFAD ortak yangın müdahale eğitimi düzenledi.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde geçtiğimiz hafta çıkan ve saatlerce süren yangın sonrası bölgenin dört bir yanından yardıma gelenler, orman işletme müdürlüğü ekipleriyle yangına müdahale ederek söndürmeyi başarırken, bu olayın ardından Orman İşletme Müdürlüğü ile AFAD ortak yangın müdahale eğitimi düzenledi.

Diyarbakır orman işletme müdürlüğü başlattığı eğitim kampını bu gün AFAD il müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirdi. AFAD il müdürlüğü yerleşkesinde, önce teorik eğitim verilmesinin ardından sahada pratik eğitim verileceği ve tüm paydaş kurumlarla orman işletme müdürlüğünün ortak eğitimlerinin devam edileceği belirtildi. Son yıllarda çeşitli sebeplerle ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele konusunda orman işletme müdürlüğü tarafından AFAD il müdürlüğünde bulunan arama ve kurtarma personeline eğitim verildi

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak’ın hazır bulunduğu eğitimde personel ve AFAD gönüllülerine Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Kenan Özkınacı, AFAD il müdürlüğü eğitim salonunda arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerine orman yangınlarına ilişkin eğitim verildi. Saha eğitimine; mikser, perdeleyici-bariyer, turbo nozul tabanca, tırpan, küresel kesici vana, kaplin takımı gibi yangın anında söndürmeyi kolaylaştıracak eşya ve aparatlar tanıtıldı. Eğitimin ikinci ayağının ileriki günlerde tatbikat ve uygulamalı eğitimle tamamlanacağı bilidirildi.