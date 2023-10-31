Kocaeli’de 19 gün önce Gölcük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün devrilmesi neticesinde ağır yaralanan ve bugün yaşamını yitiren Samet Şimşek için tören düzenlendi.

Olay, 13 Ekim’de Yukarı Değirmendere Bal Ormanında meydana geldi. Orman yolunda seyir halinde olan Gölcük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, devriye görevi sırasında toprağın kayması neticesinde yaklaşık 30 metrelik uçurumdan uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE, Orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arazözün altında kalan Arda Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılardan Murat Can U. ve Şaban Ersoy K. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, arazözde sıkışan Samet Şimşek (30) ise zorlu arazide ekiplerin yoğun çalışması neticesinde araçtan çıkarıldı. Murat Can U. ve Şaban Ersoy K., olaydan bir süre sonra tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi. 19 gündür tedavi gören Samet Şimşek ise bu sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Samet Şimşek’in evli olduğu bildirildi.

Otopsi işleminin ardından Samet Şimşek’in naaşı Gölcük Orman İşletme Müdürlüğüne götürüldü ve burada cenaze töreni düzenlendi. Okunan Kuranı-ı Kerim tilaveti ve edilen duanın ardından Şimşek için hellalik istendi. Samet Şimşek’in cenazesi buradan 17 Ağustos Mezarlığına defnedilmek üzere Gölcük Gelincik Cami’ye götürüldü. Öte yandan, Şimşek’in yakınlarının tabut başında yaşadığı duygu dolu anlar yürekleri yaktı.

Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gölcük Müftüsü Emin Yılmaz, Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, orman işçileri ve Şimşek’in yakınları katıldı.