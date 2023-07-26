Manisa’nın Saruhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesinin ardından yorgun ve bitkin düşen kertenkele, yangın söndürme işçisi tarafından su ile serinletildi.

Manisa’ın Saruhan ilçesinde çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan orman yangınları sonrasında orman söndürme ekibinde yer alan işçinin davranışı yüreklere dokundu. Yangın sahasında çalışma yapan işçilerden Şevket Kaya, sıcak nedeniyle yorgun ve bitkin düşen kertenkeleyi su ile serinletti. Yangın söndürme işçisi Şevket Kaya’nın bu davranışı büyük takdir topladı.

Yangın söndürme işçisi Şevket Kaya’nın kertenkeleye su içirme videosunu Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Merhamet eden merhamet bulur! Ormanda yangına sebebiyet verecek davranışlarda bulunmadan önce bu görüntü aklınıza gelsin. Kahramanlarımızdan Şevket Kaya Manisa Saruhanlı’da yangın sahasında bulduğu dostumuzun susuzluğunu giderdi”