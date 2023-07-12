İzmir’deki orman yangına müdahale ederken yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen orman işçisi Mustafa Gürpınar, memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verildi. Gürpınar’ın daha önce bir yangına müdahale ederken zehirlendiği, bir başka görevinde de devrilen arazözde yaralanarak yaklaşık 6 ay hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangına müdahale eden orman işçilerinden Mustafa Gürpınar yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gürpınar dün kurtarılmayarak şehit düştü. Gürpınar’ın cenazesi İzmir’de gerçekleştirilen törenin ardında memleketi olan Sinanpaşa ilçesine bağlı Başkimse köyüne gönderildi. Şehit Gürpınar’ın cenazesi önce helallik alınmak üzere baba ocağına götürüldü, ardından Gürpınar için Başkimse Cami’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Jandarma Komutanı Albay yılmaz Kırgel ve protokol üyeleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gürpınar’ın Türk bayrağına sarılı tabutu cemaat ve meslektaşlarının omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı.

Şehit işçi 2 defa ölümden döndü

Şehit Gürpınar’ın yaklaşık 10 yıldan bu yana orman işçisi olarak çalıştığı ve geçtiğimiz aylarda yapılan düzenleme sonrası kadrolu olarak görev yapmaya başladığı belirtildi. Gürpınar’ın orman işçisi olduktan sonra görev yaptığı İzmir’de daha önce çıkan bir yangına müdahale ederken zehirlendiği ve bir başka yangında ise devrilen arazözde yaralanarak yaklaşık 6 ay tedavi gördüğü belirtildi. Son kazada yine yaralanan Gürpınar kurtarılmayarak şehit düştü.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Gürpınar’ın annesinin ise 4 yaşında öldüğü ve öksüz büyüdüğü kaydedildi. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.