Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Merkez Orman İşletme Müdürü iken, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü görevine atanan Ali Rıza Erdem yeni görevine başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya Merkez Orman İşletme Müdürü iken, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü görevine atanan Ali Rıza Erdem yeni görevine başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Şube Müdürü Ali Rıza Erdem’i makamında ziyaret ederek tebrik etti ve başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Bölge Müdürü Erdal Dingil, bu zamana kadar yapmış oldukları başarılı çalışmalar için Erdem’e teşekkür etti ve yeni görevinde yapacak olduğu çalışmalar için de başarılar diledi. Gerçekleşen ziyarette Bölge Müdürü Erdal Dingil’e Personel Şube Müdürü İlhan Yavuz eşlik etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü görevine atanan Ali Rıza Erdem, 4 yıldır sürdürdüğü Merkez İşletme Müdürlüğü görevini personeliyle birlik ve beraberlik içinde yürüttüğünü, bundan sonra da Kütahya’da ormanların yarınlara en sağlıklı şekildi taşınması için çalışmaya devam edeceğini belirterek, Bölge Müdürü Erdal Dingil ve Şube Müdürü İlhan Yavuz’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.