Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencileri, sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanan proje ile doğada eğitim görüyor.

Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencileri, sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanan proje ile doğada eğitim görüyor.

Sınıf Öğretmenleri İhsan Erdem, Erkan Gürel ve Şenol Baş’ın hazırladıkları proje çerçevesinde her ay belli günlerde öğrencileriyle birlikte Bozüyük’e bağlı Kozpınar Köyüne giderek o günkü derslerini doğal ortamda işliyorlar.

Okul idaresi, Kozpınar Köyü Muhtarlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozüyük Belediye Başkanlığı ve Bozüyük Kaymakamlığı tarafından da desteklenen proje ile öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde hem doğayı, bitkileri, ağaçları, köy yaşantısını yakından tanıma fırsatı bulurken, aynı zamanda derslerini de doğal ortamda ve doğal malzemelerle işleyerek farklı deneyimler kazanıyorlar.

Projeye katılan öğrenciler ve öğrenci velileri, proje ile öğrencilerin büyük bir bölümünün ilk kez köy ortamını tanıdıklarını ve yapılan etkinliklerle farklı deneyimler kazandıklarını söyleyerek projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ise; "Projeyi yürüten öğretmenlerimize, katılan öğrenci ve velilerimize destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz" dedi.