Samsun’un Bafra İlçesinde Orman Haftası münasebetiyle 30 bin fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

21-26 Mart tarihlerinde kutlanan Orman Haftası dolayısıyla Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimde Serbestlik Müdürlüğü ve Bafra Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile Bafra Adalet Sarayında fidan dağıtım gerçekleştirildi.

Dağıtım öncesi konuşan Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Ormancılık haftası münasebetiyle ilçenin her tarafında fidan dikimleri ve fidan dağıtımları yaptıklarını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, “Ağaç dikim ve faaliyetlerine Adalet Bakanlığımızca özel bir önem verilmekte olup, bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir çok işbirliği protokolü hayata geçirilmiştir. Bu işbirliği doğrultusunda Ağaç dikim ve bakım çalışmalarına hükümlü, yükümlü ve gönüllü personelimiz tarafından aktif katılım sağlanmaktadır. Temel olarak hükümlü ve yükümlülerin orman sevgisinin pekişmesi, çevre duyarlılıklarının artırılması hedefiyle yapılan çalışmalarda hükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması da hedeflenmektedir. Bu hedefler çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımız ve adliyemiz tüm birimleri ile birlikte , geleceğe bir nefes olma şiarı ile hareket etme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar ve personel tarafından fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Orman Haftası dolayısıyla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı ve Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde ortanca, fıstık çamı, ceviz, hanımeli ve çam fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.