Oltu Orman İşletme Müdürlüğünce 21 Mart Orman Haftası dolayısıyla, Kale meydanında ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

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Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Oltu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Oltu Kalepark meydanında vatandaşlara 2 bin adet ücretsiz sarıçam fidanı dağıtıldı.

Oltu Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, fidan dağıtımıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “21 Mart Dünya Ormancılık ve Orman Haftası dolayısıyla Oltu ilçemizde 2 bin adet fidan dikimi yapacağız. Amacımız vatandaşlara Orman sevgisini aşılamaktır hayırlı olsun” dedi.