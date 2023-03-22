Bayburt’ta Orman Haftası nedeniyle bir program düzenlenerek fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan Orman Haftası programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Ormanların önemini anlatan sinevizyon gösterileri izlendi. Okul korosu, günün anlamına uygun şarkılar seslendirdi. Öğrencilerin hazırlayıp sunduğu drama ve tiyatro gösterileri, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Programın sonunda katılımcılara bilmeceler soruldu, doğru cevabı bilenlere sürpriz hediyeler verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Hz. Muhammed’in “Yarın kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz" hadisini hatırlatarak fidan dikmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca programın hazırlanmasında emeği geçen okul yöneticilerine, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, öğrencilere dikmesi için çam tohumu dağıttı.

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen programın ardından okul bahçesindeki etkinlikte baharın ilk fidanları toprakla buluşturuldu.