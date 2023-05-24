Giresun’un sınırları içerisinde bulunan yayla ve mesire alanlarında sarı renkli ve mor renkli orman gülleri açtı. Yemyeşil yaylalarda açan orman gülleri, doyumsuz manzara oluşturdu.

İlkbaharın gelmesiyle nisan ayı sonu itibarıyla başlayıp haziran ayının sonuna kadar açmaya devam edecek orman gülleri rengi ve kokusuyla yaylalara ayrı bir güzellik katıyor. Vatandaşlar tarafından daha çok ‘avu’ çiçeği diye tabir edilen orman gülü kendisine has kokusu ve rengiyle hayran bırakırken, arıcılar ise bu çiçekten ‘deli bal’ diye adlandırılan bal elde ediyorlar.