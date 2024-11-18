Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan OGM Orman Okulları’nın mevzuat, müfredat ve uygulamalarının oluşturulması amacıyla düzenlenen çalıştay Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in katılımıyla Antalya’da başladı. Karacabey, “En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında da Türkiye Avrupa’da ilk sırada, dünyada ise 4 sırada yer alıyor” dedi.

İklime Dirençli Ormancılık Projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan OGM Orman Okulları’nın mevzuat, müfredat ve uygulamalarının oluşturulması amacıyla 18-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan OGM Orman Okulları Çalıştayı Antalya’da başladı.

“Çocuklar oyun ve keşif yoluyla öğrenecek”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Orman Okulları’nın çocuklara doğa sevgisini, ekosistemin korunması ve çevreye duyarlılığının kazandırılması açısından önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Derince, “Ekosistem ve iklim değişikliği farkındalık eğitimi bitki tanıma ve orman bakımları, orman zararlarıyla mücadelede izlediğimiz yöntemleri, ormanları nasıl planladığımızı, orman yangınlarıyla mücadele ve yanan alanları tekrar nasıl ağaçlandırdığımızı OGM Orman Okulu büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü bu proje ile çocukların oyun yoluyla ve kendi keşifleriyle öğrenmeleri sağlanacak, gelecek nesillere doğayı koruma bilinci aşılanacak. Toplumun çevreyle olan bağlarını güçlendirmek için etkili bir araç olacaktır” dedi.

OGM Orman Okulları için ilk adım atıldı

OGM Orman Okulları’nın mevzuat, müfredat ve uygulamalarının oluşturulması amacıyla düzenlenen çalıştayda konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise, çocuklara orman ekosistemini nasıl anlatacağınıza dair çalışmalar yapılacağını belirterek, “Bu çalışma sadece bugünü ilgilendiren, tabiri caizse günü kurtarmaya yönelik bir çalışma değil, tam tersine aslında esas meyvelerini çok uzun yıllar sonra göreceğimiz, nihai faydasını belki asırlar sonra göreceğimiz bir çalışmanın ilk adımını bugün atıyoruz. Bugün başlatacağımız bu çalıştay hakikaten gelecek nesiller adına yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi. Mevzuatı, müfredatı ve uygulama esaslarının belirleneceği bu konuda kendisini yetiştirmiş değerli akademisyenlerimizin kıymetli hocalarımızın tecrübelerinden faydalanarak uygulamanın içerisinde olan arkadaşlarımızla birlikte OGM Orman Okulları Projesini profesyonel manada hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Önemli katkılar sunuyoruz”

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin dünyada her geçen gün daha fazla hissedilmeye başlandığı bir dönemdi ormanların öneminin daha da arttığının altını çizen Karacabey, “185 yıllık çok ciddi bir tecrübeye sahip aynı zamanda bu tecrübesini bilimsel esaslarla da destekleyerek günün gelişen ve değişen teknolojilerini de yakından takip edip bu tecrübeyle birleştiren, hem ülke ormancılığımızın gelişmesinde hem de tüm dünya ormancılığına önemli katkılar sunuyoruz. Bugün sayısı 44 bine ulaşan Orman Genel Müdürlüğü çalışanları olarak herhangi bir mesai mefhumu gözetmeden 7 gün 24 saat ve yılın 365 günü görevlerimizin başındayız. Ormanların korunması sadece yangınlar, usulsüz müdahaleler ya da böcek zararları değil, aynı zamanda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden de korumamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye Avrupa’da en çok ağaçlandırma yapan ülke

İklime Dirençli Ormancılık Projesi ile orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan teknolojinin ve imkanların geliştirilmesi, aynı zamanda orman içerisinde yaşayan veya ormana yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarında orman yangınları konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Ormancılık çalışmaları kapsamında ormanlarımıza gerekli teknik müdahalelerin yapılarak da ormanlarımızı yangınlar açısından ve diğer hastalıklar açısından da aslında dirençli hale getirmemiz gerekiyor. 2020 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporuna baktığımız zaman dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında Türkiye dünya altıncısı, Avrupa birincisi olarak yer alıyor. Yine en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında da Türkiye Avrupa’da ilk sırada, dünyada ise 4 sırada yer alıyor” dedi.

“Türkiye, Avrupa’da lider”

Geçmiş yıllarda yapılan başarılı çalışmaların meyvelerini verdiğini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Bizden önceki meslektaşlarımızın yapmış oldukları başarılı çalışmalar meyvelerini vermiş ve ülkemiz dünyada orman varlığı azalma eğilimindeyken, bunun tam tersine orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesi olmuş, Avrupa’da da bu işin lideri durumuna yükselmiştir. Ormanların korunması, yeni orman alanlarının oluşturulması eğer sürdürülebilir bir işletmecilik yapılıyorsa kıymetli aksi takdirde yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarının, bakımlarını yapmazsak yeri geldiği zaman yaşı geldiği zaman gerekli teknik müdahaleleri yerine getirmezsek bu ormanlarımızın devam etmesi mümkün değil. Birçok hastalığa, dış etkene maruz kalıp maalesef hayatiyetini, varlığını devam ettiremez hale gelecektir. Dolayısıyla koruduğumuz, yeni oluşturduğumuz orman alanlarının sürdürülebilir bir şekilde devamlılığını sağlamak için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Orman parkları

Bin 927 adet Orman Parkı kurulduğunun altını çizen Karacabey, “Bugün isimlerini Orman Parkı dediğimiz eski adıyla mesire alanları da oluşturuyoruz ve bugün itibariyle bin 927 adet Orman Parkı’nı kurduk ve vatandaşlarımız buralardane istifade ediyorlar. Aynı zamanda çok ciddi de bir istihdam kaynağı bu alanlarda toplam 45 bin kişi istihdam ediliyor ve Orman Parklarının yaklaşık 7,5 milyar liralık da bir ülke ekonomisine katkısı bulunuyor. 2000’li yılların başında yıllık 30 bin ton civarındaydı odun dışı ürün diye ifade ettiğimiz ürünler bugün itibariyle 1 milyon 200 bin tona ulaşmış durumda ve bu ülkemiz açısından hem ekonomik yönden, hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli unsurlar” dedi.

“Tabiatı dokunarak, dinleyerek öğrensinler”

Orman Okulları Projesinin ete kemiğe büründürülmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyleyen Karacabey, “Yıllardır konuştuğumuz şeyi şimdi bilimsel temellere uygun bir şekilde hayata geçirmiş olacağız. Birçok faydası olacak, gelecek adına en güzel meyvelerini verecek projelerden bir tanesi. Bu projeyle çocuklarımıza özellikle ormanı okumayı öğreteceğiz. Yani ormanın ne olduğunu, içinde nelerin bulunduğunu, akşamları yatılı hale getirebilirsek, bunu belli yerlerde çocukların da konaklayabileceği merkezler oluşturabilirsek akşamları öğretmenleriyle birlikte biraz yürüyüp ormanın içerisinde başka hiç bir sesin olmadığı yerde ormanın sesini dinlesin çocuklar rüzgarda ağaçların uğultusunu, oradaki kuşların sesini, diğer canlıların seslerini dinlesinler. Toprağa dokunsunlar, üstlerinin çamur etsinler, tabiatı dokunarak, dinleyerek, görerek diğer organlarıyla beraber şahit olarak öğrensinler” şeklinde konuştu.

Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Daire Başkanı Mehmet Koç, Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatma Taşkın Ekici, akademisyenler ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.