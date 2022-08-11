Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün merkez binasına, Ankara Erişilebilirlik ve Denetleme Komisyonu kararıyla "Erişilebilirlik Belgesi" verildi. Orman Genel Müdürlüğü, Başkent’te bu belgeyi alan ilk kamu kurumu oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün merkez binasına, Ankara Erişilebilirlik ve Denetleme Komisyonu kararıyla "Erişilebilirlik Belgesi" verildi. Orman Genel Müdürlüğü, Başkent’te bu belgeyi alan ilk kamu kurumu oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün Yenimahalle ilçesi Beştepe semtindeki Söğütözü Caddesi üzerinde bulunan merkez binasına "Erişilebilirlik Belgesi" verildi. Binada Ankara Erişilebilirlik ve Denetleme Komisyonu tarafından 17 Mayıs’ta inceleme yapıldı. Komisyonun 30 Haziran’da yaptığı toplantıda da söz konusu binanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli şartları taşıdığı tespit edilerek, "Erişilebilirlik Belgesi" düzenlenmesine karar verildi. Başkent’te ilk kez bir kamu kurumu için düzenlenen ve Ankara Valisi Vasip Şahin’in imzasını taşıyan "Erişilebilirlik Belgesi" Genel Müdürlüğe tevdi edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü merkez binasının Ankara’da "Erişilebilirlik Belgesi" alan ilk kamu kurumu olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kentsel yaşamın engellilerin erişilebilirliğine uygun bir şekilde düzenlemesinin yasal olarak zorunluluk olduğunu anımsatan Bakan Kirişci, engelli vatandaşların hayatın akışı içerisinde başkalarına ihtiyaç duymadan insan onuruna yakışır bir biçimde yer almalarının en temel hakları olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin çıkardığı mevzuatlarla engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık sağlandığını hatırlatan Bakan Kirişci, "Bu hakkın sağlanması sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Bundan sonraki uygulamalarımızla da engelli vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Erişilebilirlik", umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan ile toplu taşıma araçlarının engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması anlamına geliyor.