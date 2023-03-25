Düzce Üniversitesi Anaokulu, Orman Haftası’nda doğal yaşam, doğa düzeni ve doğal ürünler hakkında bilgilendirildi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız’ın bilgiler verdiği ziyarette minikler, fakülte içerisinde bulunan doldurulmuş yabani hayvanlar, kurutulmuş böcekler, toprak çeşitleri, ahşap ürünler hakkında; hem görsel, hem de sözlü olarak bilgilendirildi.

Orman ve doğa sevgisinin çocuk yaşta edinilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Oktay Yıldız, Orman Haftası dahilinde, her gün onlarca anaokulu öğrencilerini Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’ne davet ederek bilgi verdiklerini söyledi. Çocuk yaşta edinilen doğa sevgisinin kalıcı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yıldız, Orman Fakültesi olarak sadece Orman Haftası’nda değil, diğer zamanlarda da ziyaretçileri kabul ederek bilgiler verdiklerini dile getirdi.