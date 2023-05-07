Bartın’nda ormancılar oman değerlerini artırmak, verimli ürünler elde etmek için yerinde periyodik eğitimler alıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü silvikültür eğitim tatbikatına bölge müdür yardımcısı Necmettin Aşçı, silvikültür şube müdürü, Bartın ve Ulus işletme müdürleri, yardımcıları, işletme şefleri ve teknik personelleri katıldı. Ulus ilçesi Kuruçay mevkiindeki eğitim tatbikat sahalarında yapıldı. Silvikültür bakımları ormanların sağlıklı ve sürdürebilirliğinin devamı için; şahdamarının işlevselliği ise insan yaşamının sağlıklı olarak devam edebilmesi için hayati önem taşıdığnıın altı çizildi. Toprak işleme, toprak profilleri, kozalak sayımı, tabii gençleştirme, ışık ve boşaltma kesimleri, meşcere bakımları, sıklık bakımı, koruya tahvil, rehabilitasyon, değişik yaşlı ormanların bakımı gibi temel silvikültür konularında verilen teorik bilgilerin ardından uygulamalar yapıldı.