Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli personele yönelik ’Yangın İşbaşı Eğitimleri’ Yalova Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimle tamamlandı.

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can başkanlığında, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Suat Ünal ve teknik ekibi tarafından eğitime katılan tüm personellere teorik bilgilerin yanı sıra tüm ekipman, donanım, araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili teknik bilgiler verildi.

Eğitimin ardından uygulamalar yapıldı. İş yeri hekimi ilk yardım eğitimi verdi ve ilk yardım uygulaması yaptırdı. Eğitim, görevlilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.