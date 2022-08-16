Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Mut Orman İşletme Müdürlüğü çalışma sahalarında incelemelerde bulundu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Mut Orman İşletme Müdürlüğü çalışma sahalarında incelemelerde bulundu.

Yalçın, Mut Orman İşletme Müdürü Necmi Poscu, şefler ve orman muhafaza memurlarının da eşlik ettiği temaslarında, Geçimli Mahallesinde 1998 yılında köy tüzel kişiliğine özel ağaçlandırma sahası olarak kazanç sağlanması için verilen yaklaşık 300 hektar alan üzerinde bulunan melengiç ağaçlarının aşılanmasıyla tesis edilen fıstık ağaçlarından elde edilen ürünlerin üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca Alahan İşletme Şefliğinde bulunan yangın şeritlerinde, ot ve bozuk vasfında sahalarda uygulanan 'Alahan Melengiç Rehabilitasyon Projesi ile Gelir Getirici Tür' uygulaması yapılarak aşılanan alanlar gezen Yalçın, yapılan çalışmaların ekonomik koşullar nedeniyle şehre göçleri azaltacağını ifade etti.