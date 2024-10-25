Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Emet, Simav ve Kütahya Orman İşletme Müdürlüklerinde incelemelerde bulunmak üzere arazi programı gerçekleştirdi.

Müdürü Erdal Dingil, program çerçevesinde Emet Orman İşletme Müdürlüğü Kındıra Yangın Gözetleme Kulesini ziyaretinin ardından Esire Orman İşletme Şefliği 285 nolu ilk aralama bölmesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Müdür Dingil, Simav Orman İşletme Müdürlüğü Hisar Orman İşletme Şefliğinde 208 nolu Kayın sıklık bakımı bölmesi ve kestane hasadı çalışmalarını yerinde inceledi köylülerle sohbet etti, istek ve temennilerini dinledi.

Dingil son olarak Orman İşletme Müdürlüğü Ketenova Orman İşletme Şefliğinde 20 ve 39 nolu bölmelerdeki karaçam tohumlama kesimi gençleştirme çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürünün arazi programlarına Emet Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan ve ilgili işletme şefleri eşlik etti.