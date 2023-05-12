Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 10-16 Mayıs tarihleri arasında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla engelli personele yönelik kahvaltı programı düzenledi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Bölge Müdürlüğünde engelli kadrosunda görev yapan personel ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı programında Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Personel Şube Müdürü İlhan Yavuz, Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan ve Merkez İşletme Şefi Murat Yıldırım’da yer aldı.

Sohbet havasında geçen kahvaltıda Bölge Müdürü Erdal Dingil, engelli kadrosunda görev yapan personelin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Müdür Dingil, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Sizler bizim için çok özelsiniz. Tüm engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir saniye sonrasında ne olacağımızı bilmediğimiz bu dünyada hepimiz birer engelli adayıyız. Sevgiyle aşılamayacak engel yoktur diyorum ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.