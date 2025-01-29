Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden emekli personel için veda etkinliği düzenledi. Bölge Müdürü Rifat Ataş, emekli olan personelden yangın gönüllüsü olmaları hususunda söz alarak, orman yangınlarıyla mücadelede destek beklediklerini söyledi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, emekli olan 72 personel için veda etkinliği düzenledi. Bölge Müdürü Rifat Ataş, etkinlikte emekli personele hitaben yaptığı konuşmada, "Kapımız sizlere her zaman açık. Kurumumuzda bıraktığınız izler ve emeğiniz her zaman hatırlanacaktır" dedi.

Emekli olan 72 personelden yangın gönüllüsü olmaları hususunda söz alan Ataş, Orman Bölge Müdürlüğü’nün orman yangınlarıyla mücadelesinde önemli bir destek beklediklerini kaydetti. Yangın gönüllüsü olarak görevlendirilen emekli personeller, yeni görevleriyle Orman Bölge Müdürlüğü’nün yangınlarla mücadelesine katkı sağlamaya devam edecek.

Etkinlikte bazı emekli personeller söz alarak duygularını dile getirirken, emekli personellere teşekkür belgeleri takdim edildi.