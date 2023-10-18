Orman Genel Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Eğitim Programı Mesleki Eğitimler bölümünde yer alan "İzin ve İrtifak İşleri, Rehabilitasyon, ÇED İşlemleri, İzin Sahalarının Rehabilitasyonu, E-İzin" konulu hizmet içi eğitim semineri Erzurum’da başladı.

Eğitim öncesinde Genel Müdürlük Başmüfettişi Yunus Seven, İzin ve İrtifak Daire Başkanı Ahmet Köle ve beraberindekiler Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bölge Müdürü Ayatay, Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Teorik ve arazide uygulamalı olarak 17 - 18 Ekim 2023 tarihleri arasında iki aşamada gerçekleştirilecek eğitime; İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı Ahmet Köle, Bölge Müdürü Oktay Ayatay, İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığından Şube Müdürleri ve Teknik Personel, Erzurum ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüklerinden Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları ve Teknik Personel katıldı. Toplantıda konuşma yapan İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı Ahmet Köle, "Bu eğitimlerle ortak dili kullanma, uygulamada birlikteliği sağlama adına daha iyi olmayı hedefliyoruz. Amacımız izin irtifak sahalarımızın tespit, denetim ve kontrol faaliyetlerini doğru bir şekilde yapabilmektir" dedi. Bölge Müdürü Ayatay ise izin ve irtifak konularının önemine vurgu yaparak Bölgemizdeki yer üstünden daha kıymetli yeraltı zenginliklerinin etkin ve verimli doğaya uygun bir şekilde işletilmesi hususunda izin, takip ve kontrollerin önemine değindi. Ayatay, “yapılacak olan bu eğitimin Bölgemize ve Teşkilatımıza hayırlara vesile olmasını temenni diyorum” şeklinde konuştu.