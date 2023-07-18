Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü özellikle son günlerde artan sıcaklıklar ve yangın riski karşısında alınacak önlemleri de içeren bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay başkanlığında; bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri, etüt proje başmühendisleri ve İşletme/Fidanlık Müdürünün de katılımıyla Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, 2023 yılı iş programları doğrultusunda yürütülen ormancılık faaliyetleri ile diğer çalışmalar hakkında durum tespitleri ve yıl sonu hedeflerine ulaşılması noktasında değerlendirmeler yapıldı. Birim amirleri kendi birimiyle ilgili çalışmalarının hangi aşamada olduğunu aktardı.

Bölge Müdürü Ayatay, hava sıcaklıklarının artması ve yangın riskinin yüksek olması sebebiyle gerekli tedbirlerin alınması ve nöbetçi amirlerin yangın nöbetlerinde bizzat yangın harekât merkezinde bulunarak nöbetçi personelle birlikte teyakkuzda bulunması, ayrıca 2023 yılı programlarının hiçbir aksaklığa sebebiyet verilmeden gerçekleştirilmesi ve belirtilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi konularında tüm birimlere verdiği talimatlarla toplantı sona erdi.