Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü üçüncü Bölge Müdür Yardımcılığına atanan Savaş Ünle göreve başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü üçüncü Bölge Müdür Yardımcılığına atanan Savaş Ünle göreve başladı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü görevini yürütürken, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan Savaş Ünle’yi, Bölge Müdürü Birol Dündar ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir’de yer aldı.

Daha önceki yıllarda Emet ilçesinde ve Kütahya merkezde görev yaptığını belirten Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle, yöreye yabancı olmadığını ve ekip olarak güzel çalışmalara imza atacaklarını belirterek, Bölge Müdürü Birol Dündar ve Bölge Müdür Yardımcılarına nazik ziyaretlerinden ve başarı dileklerinden dolayı teşekkür etti.