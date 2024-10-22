Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü “Ormanlarımız için orman temizliği etkinliğinde gençlerle el ele verdik.” sloganıyla çevre temizliği yaptı.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından açıklamada, “Temiz bir çevre ve orman için, "Orman Benim" diyerek harekete geçtik ve ormanlarımızda yangın riski oluşturan atık ve yanıcı maddeleri temizleyerek, vatandaşlarımızı ormanlarımızı temiz tutmaya ve korumaya davet ettik. "Orman Benim" kampanyası ile başlatmış olduğumuz farkındalık hareketi ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde düzenlenen Orman Temizliği etkinliği ile Bölge Müdürümüz Oktay Ayatay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ögrencileri ile kurum personelimizin katılımıyla Erzurum’da ayrıca Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan olmak üzere Bölge Müdürlüğümüze bağlı diğer illerimizde ki etkinlik alanlarımızda gençlerimizle bir araya geldik. Ormanlarımızda yangın riskini azaltmak amacıyla, atık ve yanıcı maddeleri birlikte temizledik. Temiz orman hassasiyeti oluşturuyor, Yeşil Vatanımızı birlikte koruyoruz” denildi.

Etkinlik sonrası onlarca poşet atık bir araya topladı ve geri dönüşüme gönderildi.