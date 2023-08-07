Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü 2023 yılı ORKÖY projesi çerçevesinde hibe destekli 600 bin TL verilen çiftçi traktörüne kavuştu.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ORKÖY destekleri devam ediyor. Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü 2023 yılı ORKÖY projesi çerçevesinde Karaköy köyünde bir aileye hibe destekli 600 bin TL traktör kredisi verildi. Traktör kredi desteği almaya hak kazanan ve gerekli evraklarını tamamlayan İsmail Sak traktörüne kavuştu. 120 bin TL’si hibe olmak üzere toplam 600 bin TL kredi tahsisi yapılan İsmail Sak, krediyi faizsiz 7 yıl vade ile geri ödeyecek.