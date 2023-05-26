Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Erdemli ilçesindeki orman köylüsü vatandaşların mekanizasyon yönünden güçlendirilmesi amacıyla araç desteği verildi. İlçeye bağlı Şahna, Esenpınar, Küstülü, Gücüş ve Tapureli köylerine 5 traktör törenle teslim edildi.

Avgadı Yaylası’nda düzenlenen törende konuşan Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, “Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüzün politikaları doğrultusunda 2023 yılında ORKÖY kredilerinde orman emvali üretimi yapan köylülerimize mekanizasyon desteği yapılmaktadır. Şu ana kadar 16,5 milyon TL değerinde 30 traktör, 2 sürütücü ve 22 adet motorlu testere talebi değerlendirmeye alınmıştır. Orman Genel Müdürlüğümüz hedeflerine ulaşmak, köylülerimizin daha rahat ve daha güvenli ortamda daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak amacıyla son yıllarda üretim-mekanizasyon kredilerine ağırlık vermekteyiz. Bu krediler yüzde 20 hibeli ve geriye kalanı 3-7 yılda geri ödemeli ve sıfır faizli olarak verilmektedir” dedi.

Törene, ORKÖY Şube Müdürü Necmi Poscu, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü ile vatandaşlar katıldı.