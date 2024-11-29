Muğla’da ORKÖY’ün verdiği yüzde 20 hibeli faizsiz kredi desteği ile 28 orman köylüsünün evinin çatısına, Şebekeye Bağlı Güneş Enerji Santralleri (ŞEBGES) kurulumu gerçekleştirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "ORKÖY desteği ile hane başına 115 bin lira faizsiz kredi tahsis edilmiş olup, yüzde 20 hibeli, 92 bin lira geri ödemesi, 7 yıl taksit olacak şekilde uygun ödeme şartları bulunmaktadır. Kredi kapsamında 2 KW sistemlerin kurulumu tamamlanmış olup, 645 bin 120 lirası hibe olmak üzere 3 milyon 225 bin 600 lira hibeli kredi ödemesi vatandaşlara yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Proje kapsamında lisanssız elektrik üretimi ile orman köylüsünün tüketeceği elektriğini kendisinin üretmesi, yenilenebilir enerji kullanımı ile iklim değişikliği, küresel ısınma gibi doğal tahribatın önüne geçilmesi, orman köylüsünün sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulması, kurulan bu sistemle yaklaşık olarak ayda 1250 lira gibi bir miktarda üretim yaparak, yıllık 15 bin lira hane başına tasarrufta bulunulması hedeflendiği belirtildi.

Açıklamanın son bölümünde ise, "Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Karacasöğüt ve Çetibeli Mahallelerinde toplam 28 hanede kurulumunu tamamladığımız evlerde bu sistemin kurulumu ile orman köylüsünün elektrik tüketiminin bir miktarı güneş enerjisinden sağlanarak elektrik faturası ödemesinin minimum düzeye indirilmesi planlanmıştır. Aylık mahsuplaşma ile tüketim fazlasının satışı yapılmakta, düşük üretim olan aylarda ise ihtiyaç duyulan eksik miktar satın alınmaktadır" denildi.