Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1979 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP) ilk ihracatını incirle yaptı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1979 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP) ilk ihracatını incirle yaptı.

Türkiye’nin en büyük tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında yer alan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin (ÖR-KOOP) yatırımlarının dönüşleri sürüyor. Bölgenin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan İncir, Zeytin, Narenciye başta olmak üzere Nar ve daha birçok fidan türlerini bölge çiftçisinin ayağına getiren ÖRKOOP, şimdide ortağı olan üreticinin yetiştirdiği incirleri işleyerek ihracata başladı. İhracat ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak izinlerini alan Kooperatif geçtiğimiz günlerde ilk ihracatını gerçekleştirdi.

“Amaç, bölgedeki hayvancılığın gelişmesi”

Kuyucak’taki Soğuk Hava Tesisleri’nde Kurulu incir işleme ve paketleme tesislerinde hazırlanan bölgenin en kaliteli incirleri, ÖRKOOP güvencesi ile ihracata hazırlandı. ÖRKOOP’un tarihinde bir ilki yaşadığını ifade eden Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, 1979 yılında kurulan kooperatifin bölgedeki hayvancılığın gelişmesi ve çiğ süt alımı yapılması amacıyla yıllarca faaliyetini bu şekilde sürdürdüğünü, son yıllarda da yurt dışına açılmaya başladığını belirtti.

Başkan Ünal: “Kooperatifimiz Aydın’ın 8 ilçesinden günlük süt toplamakta ve topladığı bu sütlerin bir kısmını tesislerinde işlemekte, büyük bölümünü de süt işleme firmalarına göndermektedir. Kooperatifimiz özellikle son yıllarda kalkınma kooperatiflerinin amaçları arasında yer alan seracılık, bitkisel üretim ve ormancılıkla ilgili faaliyetlerini yürütmektedir. Biz yem fabrikamızın ardından soğuk hava tesisimizi kurarak ve paketleme tesisimizi de ekleyerek incir, kestane gibi önemli ürünlerimizi değerlendirmekteyiz. Bölgemizde yetişen neredeyse tüm ürünleri değerlendirebilecek durumdayız. Çiftçi kuruluşu olarak 44 yıldır bölge çiftçimizin hayvansal ve bitkisel ürünlerini değerlendirme amacındayız. Özellikle son yıllarda bitkisel tarımda elde ettiği ürünleri en iyi şekilde değerlendirmek için ihracata yöneldi. Bu yıl bin 700 ton inciri satın alarak Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere Suriye, Suudi Arabistan ve Irak’a ihracat gerçekleştirdik. Geçen hafta 9 buçuk ton inciri ihracat olarak Irak’a gönderdik. Üretimimizi ve ihracatımızı artırarak bölgemize katkı sunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz ise şu an 4 bin ton ihracat gerçekleştirmek için Avrupa ülkelerine de ihracata başlıyoruz. 2023 yılı ÖRKOOP’un yılı olacak” dedi.