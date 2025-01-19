Orhangazi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ali Utku Durak, 15 Ocak’ta Berlin’de düzenlenen VEX IQ Robotics Competitions’da çifte birincilik kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ali Utku Durak, Robotika takımıyla birlikte yarıştığı bu prestijli uluslararası organizasyonda hem teamwork (takım çalışması) hem de skills/otonom kategorilerinde birinci oldu. Bu başarıyla genç öğrenci, toplamda iki ödül kazanarak ülkemizi gururlandırdı. VEX IQ Robotics Competitions, robotik kodlama alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Yarışmada, katılımcılar hem teknik becerilerini hem de stratejik düşünme kabiliyetlerini sergiliyor. Ali Utku Durak ve Robotika takımı, jüriyi etkileyen yenilikçi projeleri ve etkili takım ruhlarıyla dikkat çekti.

Ali Utku Durak ve takımı, robotik kodlama alanındaki başarılarıyla yalnızca Orhangazi’nin değil, Türkiye’nin adını uluslararası arenada duyurdu. Yenilikçi fikirleri ve azimleriyle örnek bir performans sergileyen genç robotikçiler, bu başarılarıyla Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelini de gözler önüne serdi.

Çifte birincilikle Türkiye’ye dönen Ali Utku Durak ve Robotika takımı, hem Orhangazi’de hem de tüm Türkiye’de büyük bir takdir topladı.