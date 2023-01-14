Bursa’nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenip durdurduğu iki kişinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen çok miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenip durdurduğu iki kişinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen çok miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi’de polis ekiplerinin durumundan şüphelenip durduğu araçta bulunan A.E. ile S.A. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra savcı talimatı ile araçta ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda şahısların uyuşturucu ticaretinden kazandığı binlerce TL ve dolar ele geçirilip iki şahıs gözaltına alındı. Orhangazi Cumhuriyet savcılığının kararı sonrasında iki şahısın telefonlarında yapılan incelemelerde ise uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde birçok yazışma tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.