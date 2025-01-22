Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye tarafından Orhangazi Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Beraberinde ilgili birim müdürleriyle mahalledeki çalışmaları takip eden Başkan Subaşı, doğalgaz çalışmaları sonrasında yapılan üstyapı çalışmalarıyla Orhangazi Mahallesi’nin daha güzel olacağını kaydetti. Çalışmalar kapsamında cadde ve sokakların yenilendiğine dikkat çeken Başkan Subaşı, çalışmaların tamamlanmasıyla mahallede ulaşımın daha kolay hale geleceğini söylen Başkan Subaşı, "Orhangazi Mahallemizde tamamlanan doğalgaz hattı çalışmalarının ardından bozulan kilit-parkelerin bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Düzenlemelerimizle birlikte modern ve estetik bir görünüme sahip olacak mahallemizde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

İstasyon Mahallesi Muhtarı Samet Özlü ise; yapılan çalışmaların mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.