Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesinde yaklaşık 100 milyon liraya yaptırılan Orhangazi Kültür ve Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesinde yaklaşık 100 milyon liraya yaptırılan Orhangazi Kültür ve Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bursa’da ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları bir bir hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçiriyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalardan biri olan Orhangazi Kültür ve Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete alındı. İlçenin kültür sanat hayatına renk katacak olan merkez, toplam 13 bin 950 metrekare inşaat alanına sahip. Projede, 9 adet dükkan, fuaye ve sergi alanları, çok amaçlı salonlar, nikah salonu, kütüphane, sinema salonları, kafeterya ve 190 araçlık otopark da yer alıyor.

"Gençlerin önünü açmamız lazım"

Orhangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin en müstesna şehirlerinden biri olan Bursa’da geceyi gündüze katarak çalıştıklarını söyledi. Büyükşehir olarak kırsal mahallelerden arıtma tesislerine, spor sahalarından kültür merkezlerine kadar her alanda olduklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Önceki dönem ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar 2016’da başlatmıştı şimdi birlikte açılışını yapıyoruz. İçeriye girince gerçekten çok farklı bir alan göreceksiniz. Gençlerimiz ister lise sınavlarına, ister üniversite sınavlarına, ister KPSS’ye hazırlansın. Gelsin bilgisayarda, internette araştırma yapsın. Çok nezih çok kaliteli bir ortam görecekler, çok özel bir yer hazırladık. Fiyat farklarını koyduğumuzda bugünkü rakamlarla tam 100 milyon lira harcadık. Helali hoş olsun. Milletin parasını millete harcıyoruz. İçeriye girdiğinizde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bu arada dünyada 56 Müslüman ülke petrolün yüzde 65’ini çıkarmasına rağmen, ekonominin sadece yüzde 8’ini yönetiyor. Bir tane bile petrol kuyusu olmayan Almanya ve Japonya’nın ekonomisi bu 56 Müslüman ülkeden daha büyük. Özetle bizim gençlerimizin gerçekten buluş yapması lazım. Bizim yerli otomobil yapmamız lazım. Yüksek teknoloji üretmemiz lazım. Gençlerimizin önünü açmamız lazım. İşte açacağımız bu tesis de sadece ve sadece gençlerin önünü açmak içindir. Ümit ediyorum ki inşallah Orhangazi özelinde üniversite sınav başarılarına, LGS ve bireysel başarılara da ciddi katkı verecek merkez olacak. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da tesisi Bursa’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Türkiye’de artık dolu dolu işler yapıldığını ve milletin hizmetine sunulduğunu ifade eden Ala, “Bu tesisi gençlerimize hediye eden başkanlarımızı yürekten kutluyorum. Bizler hizmet siyaseti üretmeye çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Orhangazi’ye kazandırılan gençlik ve kültür merkezi milletimize ve gençlerimize hayırlı olsun. Dolu dolu kullansınlar” dedi.

"İlçe tarihinin en büyük yatırımını hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da ilçe tarihinin en büyük yatırımını hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu yatırımın öznesinde gençlik ve kültür olduğunun altını çizen Aydın, Orhangazi için çok değerli olan bu yatırımı ilçeye kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ne, Başkan Alinur Aktaş’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Gençliğin bu ülkenin gözbebeği olduğunu ifade eden Aydın, “Kültürümüz, yalnız geçmişimizle değil aynı zamanda geleceğimizle de ilintilidir. Göz bebeklerimizle geleceğimizi buluşturan bu kıymetli eser Orhangazi’ye çok şey katacaktır. Gençlerimiz, büyük şehirlerde bulabildiği imkanları artık Orhangazi’de de bulabilecek. İlçemiz gelişmeye çok müsait bir yerleşim bölgesidir. Önümüzdeki süreçte yeni projelerimizi de hayata geçireceğiz. Orhangazi Kitap Günleri’nin üçüncüsünü de Orhangazi Kültür ve Gençlik Merkezi’nde açmış olduk. Kıymetli eserin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele keserek Orhangazi Kültür ve Gençlik Merkezi’ni hizmete açan Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra merkezi gezdi. Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Davut Aydın, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.