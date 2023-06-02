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Orhaneli’nin tarihi gün yüzüne çıkacak
ORHANELİ İLÇESİNİN ZAFER CADDESİ, TARİHSEL DOKUSUNUN YAŞATILARAK GELECEĞE İLETİLMESİNE YÖNELİK SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA VE CEPHE DÜZENLEME ÇALIŞMASIYLA YENİ İHTİŞAMINA KAVUŞACAK.
02.06.2023 - 09:17
Yayınlanma
02.06.2023 - 09:20
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