Orhanelili güreşçiler Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Grekoromen Güreş şampiyonasında Türkiye’de 8’inci oldu.

Orhaneli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları, Bursa’da yapılan U13 Güreş Müsabakalarında kilolarında dereceye girerek Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Grekoromen Güreş şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Orhaneli’nin değerli sporcularından Mehmet Turan, Yiğit Katın ve Barış Durmuş Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasında kilolarında çeyrek final yaparak Türkiye’de 8’inci oldu.

Orhaneli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Antrenörü Adnan Akgün, "Basketbol ve güreş antrenörlerimiz ile ilçemizdeki gençlerle hem basketbol hem de güreş sporlarında daha güzel başarılar elde ederek Orhaneli ilçesine daha güzel bir şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt tarafından tam destek alan, her konu da yanlarında olunan güreşçilerin, aileleri ile birlikte hareket edilerek planlı ve disiplinli şekilde hazırlanan sporcular ve güreş antrenörü Adnan Akgün ilçenin gururu oldu.