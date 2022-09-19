19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Orhaneli’de tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Orhaneli’de tören düzenlendi.

Orhaneli Hükümet binası önünde düzenlenen törene Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Belediye başkanı Ali Aykurt, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan protokol üyeleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Atatürk heykeline çelek konulmasının ardından, 1994 yılında Güneydoğu’da terörle mücadelede yaralanan gazi Ali Ceylan bir konuşma yaptı. Ceylan, “Aziz şehitlerimizle omuz omuza mücadele vererek vatanın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya haykıran kahraman gazilerimiz. İlk büyük meclisimizce batılı devletlerin istila hareketine Sakarya Zaferi ile son veren kurtuluş savaşımızın kahraman lideri ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 101 yıl önce bugün mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı tevcih edilmiştir. Gerçekten bir toplum millet toprağını vatan yapan her zaman onur ve kıvanç duyduğumuz şehit ve gazilerimizdir" dedi.

Gazi ve yakınları için verilen yemekte Kaymakam Mehmet Naim Akgül, “Bugünü sizlerle dolu dolu yaşamaya çalışıyor, sizlerle hasbıhal ediyoruz. Bunlar güzel günler, ben bu vesileyle tekrardan sizlerin gününüzü kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalan ailelere sizlere sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum. Bugün biz bu masada ekmeğimizi rahat bir şekilde paylaşabiliyorsak sizlerin, kolluk kuvvetlerimizin sayesindedir” diye konuştu.

Törenin ardından gaziler ve yakınları için yemek düzenlenirken, öğle namazından sonra Durdubey Camii’nde gazi ve şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.