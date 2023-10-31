Bursa’nın dağ ilçesi Orhaneli’de, bal üretimi yapan yetiştiricilerin bu yıl arılı kovan sayısı arttı.

Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından 2023 yılı üreticilerinin arılı kovan tespit ve kontrolleri yapıldı. 2023 yılı bahar ayının bol yağışlı geçmesi ile çiçeklenmenin de fazla olmasından dolayı arıların oğul sayısında artış oldu. Bu artışa istinaden kovan sayılarında artış gözlenirken kovan başına düşen kilogram bal miktarı geçen yıla göre ise azaldı.

Orhaneli ilçe ve mahallelerinde toplam 29 aktif bal üreticisi bulunurken, yetkililer üreticileri kış ayının yaklaşması sebebiyle her kovanda en az 4 çerçeve bırakılması, kovanların yerleştirildiği konumlarının rüzgar yönünde bulunmaması, iklim şartları özellikle kış aylarında soğuya karşı kovanların muhafaza altına alınması, haftada bir kontrol edilmesi ve arıların beslenmesine dikkat edilmesi konusunda uyardı.