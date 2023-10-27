Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Gazipaşa Mahallesinde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Aykurt, "Sabah saatlerinde Gazipaşa Mahallemizde komşularımız ile bir araya gelerek sohbet ettik, parke taşı döşeme çalışmalarını inceledik’’ dedi

Orhaneli Belediyesi, ilçe genelinde kilitli parke çalışmalarına devam ediyor. Mahalle mahalle, sokak sokak kilitli parke çalışmalarına devam eden Orhaneli Belediyesi, kilitli parke çalışması, planlı yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.