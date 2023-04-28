Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Devrek Orman İşletme Müdürlüğü yangın ilk müdahale ekip binası tamamlanarak hizmete girdi.

Hizmete alma törenine katılan Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu yaptığı konuşmada "Orman Genel Müdürlüğümüzce 2022 yatırım programında yer alan Orhan Şahin İlk Müdahale Ekip Binası faaliyete geçmiştir.

Orman Yangınlarında İlk Önceliğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği... Orman yangınlarında ilk müdahale süresini kısaltarak erken ve etkili müdahalenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ormanların kritik ve ücra noktalarına Yangın İlk Müdahale ekiplerimizi konuşlandırmaktayız. Orman yangınlarında görev yapan yangın müdahale ekiplerinin görevleri çok önemli, ülkemizin ormanlarının geleceği onların ellerinde, bu yüzden iş güvenliği ve sağlığı konusundan tedbirlerin alınması çok önemli. Orman Yangınlarıyla Mücadele Vatan Savunmasıdır. Orman yangınları konusunda en kritik döneme girdik, ekiplerimiz teyakkuz halinde ve 24 saat göreve hazır vaziyette beklemektedir. Herhangi bir yangın ihbarı aldığımızda personelimiz hemen hareket etmektedir. Amacımız orman yangınlarını büyümeden en az saha tahribi ile önlemektir. Vatan savunması anlayışıyla orman yangınlarında can siperane mücadele veren ekiplerimizle gurur duyuyorum. Mücadele çalışmalarımız günlük olmayıp 365 gün boyunca devam etmekte, orman yangınlarını söndürme konusunda Bölge Müdürlüğümüz, İşletme Müdürlüklerimiz ve Şefliklerimiz ile birlikte büyük bir mücadele vermekteyiz. İlk Müdahale Ekip Binasına 27.12.2022 tarihinde vefat eden Bölge Müdür Yardımcımız Orhan Şahin’in ismini vererek onun şahsında devletimize, kurumumuza ve Bölgemizde yaptığı hizmetleri anmak istedik. Allah yakın zamanda kaybettiğimiz Bölge Müdür Yardımcımız Orhan Şahin’e, İşletme Müdürümüz Kemal Esat Topuz’a, İşletme Şefimiz Tayfun Gökçe’ye tüm vefat eden personelimize gani gani rahmet eylesin mekanları cennet ruhları şad olsun" dedi.

Açılışın ardından Devrek İlçe Müftüsü Murat Mutlu ve İmam Hatipler tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Hizmete alma törenine Orman Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar ve Necmettin Aşçı, Öz Orman İş Sendikası Karabük Bölge Başkanı Levent Işıktaş, Devrek İşletmeve Gökçebey Fidanlık Müdürü, Şube Müdürleri ile Devrek İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.