Orhan Okulu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde 2’nci haftanın sonunda 23 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen lig, 19-21 Mayıs’ta Ilıca Er Meydanında gerçekleştirilen 10. Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’yle başladı. 69’u başpehlivan olmak üzere bin 336 güreşçinin katıldığı güreşlerde Ali Gürbüz başpehlivanlığı kazanırken, Serhat Gökmen ikinci, Orhan Okulu ve Tanju Gemici üçüncü oldu.

Ligin 2’nci etap güreşleri ise hafta sonu düzenlenen 15. Seka Park Yağlı Güreşleri oldu. Er meydanlarında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adına mücadele eden Okulu, Seka Park güreşlerinde yarı finalde Ali Gürbüz’e mağlup ederek finalde Yusuf Can Zeybek’le eşleşti. Okulu, finalde Zeybek’i yenerek altın kemere uzandı. Okulu, bu galibiyetle 2’inci haftası geride kalan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde 23 puanla 1’inci sıraya yükseldi. Ligde 3’üncü hafta 24-25 Haziran’da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’yle devam edecek.