CHP Seyhan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Orhan, İsrail’in Gazze’de soykırımı yaptığını ifade ederek, “Bir an önce adil ve onurlu bir barışla bağımsız Filistin sınırları belirlenmelidir. Ve her platformda bunu en yüksek perdeden dillendirmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Orhan, İsrail’in Filistin’deki Gazze şeridinde yaşayan masun insanlara yönelik bombardımanına ve saldırılarına karşı yaptığı açıklamada, “Gazze’de yüz binlerce çocuk, kadın başta olmak üzere milyonlarca sivilin ortaçağ barbarlığında bir katliam ile karşı karşıya olduğunu belirterek,”Seyhan sınırlarından daha küçük olan bir alan karadan, denizden ve havadan kuşatılmıştır. Bölgenin elektrikleri kesilmiş bölgede su ve gıda erişimi engellenmektedir. Ve bölge, çağımızın en korkunç savaş makinesi olan emperyalist devletlerin saldırısı altında. Sadece kendi bekalarını düşünen, insanlığın en büyük düşmanı olan bu iktidarlara her platformda dur demeliyiz” dedi.

Hamas’ın sivillere yönelik katliamını savunmadıklarını ve aynı şiddetle kınadıklarını kaydeden Hüseyin Orhan, şunları kaydetti:

“Ama bunun bir fırsat olarak değerlendirilip, masum halka yönelik soykırım boyutundaki saldırılara dönüştürülmesini de kabul edilemez buluyorum. Bir an önce adil ve onurlu bir barışla bağımsız Filistin sınırları belirlenmelidir. Ve her platformda bunu en yüksek perdeden dillendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ortadoğu coğrafyasındaki tüm masum halklara barışın bir an önce gelmesi diliyorum.”